Latam e Azul anunciam voos comerciais para Canoas (RS) a partir da próxima semana

As companhias aéreas Latam e Azul anunciaram, nesta terça-feira (21/5), a operação de voos comerciais diários para a Base Aérea de Canoas (RS). Enquanto os voos da Latam terão início em 27 de maio, o translado inaugural da Azul está marcado para o dia 1º de junho, havendo “possibilidade de antecipação” da data. Os voos agirão como alternativa provisória às atividades do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), suspensas devido às enchentes no estado.

O início das vendas de passagens aéreas com origem e destino a Canoas estava previsto para essa terça, segundo divulgou o Ministério de Portos e Aeroportos na segunda-feira (20/5). De acordo com a pasta, a Base Aérea de Canoas começará a ser operada para viagens comerciais a partir da próxima semana.

Os voos da Azul com destino à Base Aérea de Canoas ocorrerão diariamente e partirão do Aeroporto de Viracopos (SP) às 8h15. Já os voos que partirão de Canoas, também diários, deixarão a Base Aérea às 11h30 com destino a Viracopos. Segundo nota divulgada nesta terça pela companhia, os bilhetes já estão disponíveis para venda no site.

Por sua vez, a Latam vai operar voos diários de ida e volta entre Canoas e o Aeroporto de Guarulhos (SP). As aeronaves partirão de solo paulista às 12h15, enquanto os voos saindo da Base Aérea partirão às 15h30. A companhia realizará, ainda, voos entre o Aeroporto de Congonhas (SP) e Canoas, os quais partirão de São Paulo às 6h20 e da base gaúcha às 9h30 em todos os dias da semana, exceto quartas-feiras e sábados. A Latam ainda não informou quando, exatamente, disponibilizará os bilhetes aéreos para venda, mas informou que isso ocorrerá em breve.

As viagens da Azul serão feitas com aeronaves Embraer E1-195, com capacidade para 118 passageiros, enquanto os voos da Latam utilizarão aviões Airbus A320, com capacidade para até 176 viajantes.

O Correio entrou em contato com a companhia aérea Gol — que também havia divulgado planos de estabelecer voos para Canoas —, mas não obteve respostas até o fechamento desta reportagem.

