Prefeito de Porto Alegre faz apelo para moradores: "Quem puder, fique em casa"

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu em coletiva de imprensa para que os moradores da cidade fiquem em casa na sexta-feira (24/5), dado o estado de inundação e alagamentos em bairros da cidade por conta das chuvas desta quinta-feira (23/5).

"Pedimos que todo porto alegrense que puder ficar em casa nesta sexta-feira, fique. O que for indispensável a gente respeita, mas é uma decisão de cada um, da consciência, mas o apelo está feito", disse Melo. As aulas das escolas da cidade serão suspensas, afirmou ele.

Segundo o prefeito, a prefeitura não foi pega de surpresa com a chuva e sim com a quantidade. "A meteorologia dizia que poderia chover 80, 90, 100 mm espaçadamente, que começava na madrugada de hoje até a madrugada ou manhã de amanhã", explicou Melo. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu cerca de 100mm a 130mm desde a madrugada desta quinta-feira.



A prefeitura estima que 160 mil pessoas tenham sido atingidas pela chuva do último dia. Entre os principais bairros atingidos estão Sarandi, Menino Deus, Cidade Baixa Ipanema e o centro da cidade.

Na coletiva, Melo ainda explicou que há uma deficiência na rede de drenagem urbana, o que faz com que a água não consiga escoar para os rios (que transbordam) e fique presa nos bairros.

Questionado sobre o sistema de bombas no rio Guaíba, o prefeito disse que não serão colocados novos equipamentos no rio. "Não podemos colocar as bombas da Sabesp no Guaíba, pois as mangueiras iriam interromper o fluxo da cidade. Não poderia passar ambulância, remédio", explicou.

De acordo com o Inmet, todo o Rio Grande do Sul se localiza em área de perigo de tempestades, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo. Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas estão sinalizadas em uma área de grande perigo de chuvas, com risco de grandes alagamentos e transbordamento de rios.