Prefeito de Porto Alegre diz que se surpreendeu com a quantidade de chuva

A chuva voltou a causar estragos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (23/5). Com mais de 100 mm de chuvas, o Guaíba se elevou novamente e em alguns bairros da cidade que já tinham secado a água voltou a subir. Em coletiva nesta quinta-feira (23/5), o prefeito Sebastião Melo disse que a chuva deve diminuir mas o vento deve aumentar o que pode atrapalhar o escoamento da água.

A prefeitura também voltou a suspender as aulas das escolas da cidade. A chuva aumentou durante a madrugada e por volta da 1h da manhã os sistemas de medição marcaram 3,82 metros. Às 5h o rio chegou em seu pico das últimas 24h, marcando 3,96 metros.

Melo acrescentou que a prefeitura não foi pega se surpresa com a chuva e sim pela quantidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) choveu cerca de 100mm a 130 mm desde a madrugada desta quinta (23). "A cidade foi afetada como um todo, o comércio, as residências e os meios de drenagem", comentou o prefeito.

Questionado sobre as ações da prefeitura diante da previsão de chuvas, Melo disse que a prefeitura tomou "decisões rapidamente". "A meteorologia dizia que poderia chover 80, 90, 100 mm espaçadamente, que começava na madrugada de hoje até a madrugada ou manhã de amanhã. Essa chuva intensamente aconteceu pela manhã", explicou Melo.

Diversos bairros da cidade estão registrando novos alagamentos e subida da água em várias localidade. No Centro, o shopping Praia de Belas, que já tinha sido reaberto, fechou novamente agora ao meio-dia, por causa da nova elevação da enchente no entorno.

Há ainda um alerta de perigo potencial de tempestade que pode atingir parte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos e granizo.