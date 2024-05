Começa julgamento de mulher acusada de matar homem por vomitar em carro

A mulher acusada de atirar em um homem na Avenida Antônio Carlos, Bairro Indaiá, na Região da Pampulha, em junho de 2022, será julgada nesta quinta-feira (23/5) no Terceiro Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a mulher e a vítima se conheceram no dia do crime em um bar da capital. No momento em que o homem decidiu ir embora, ele compartilhou uma viagem de aplicativo com a acusada e uma amiga.



Na altura da Avenida Antônio Carlos, a vítima passou mal e vomitou no tapete do carro. Com o ocorrido, a mulher começou a brigar com o homem, sacou uma arma de fogo e atirou contra ele.

Depois disso, o homem foi arremessado para fora do veículo pela acusada. Ainda de acordo com a denúncia, a mulher levou os pertences da vítima e a arma usada no crime.



A mulher foi presa dois meses depois do crime e aguarda o julgamento no sistema prisional. Ela responde por crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil.