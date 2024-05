Jovem é atingida por ácido no rosto enquanto voltava para casa no PR - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 23 anos foi atacada com um ácido enquanto voltava para casa depois da academia. O caso ocorreu na quarta-feira (22/5) na cidade de Jacarezinho, no Paraná, e é investigado pela Polícia.

De acordo com o g1, o ácido atingiu a vítima no rosto, no peito e na boca, causando queimaduras nessas regiões. Além disso, a jovem teria engolido parte da substância durante a ação o que agravou o caso dela. Ela segue internada em estado grave no Hospital Universitário (HU) de Londrina, no norte do estado.

A Polícia ainda não tem nenhum suspeito para o caso. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a jovem pediu ajuda após o ataque e que o agressor usava uma peruca no momento em que jogou a substância na mulher. Confira o momento:

Um inquérito foi aberto para investigar o ataque. O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Paraná para mais informações sobre o caso.