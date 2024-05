CNA destinará R$ 100 milhões e técnicos para ajudar reconstruir agro no RS

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) vai destinar R$ 100 milhões para ajudar na recuperação agropecuária do Rio Grande do Sul, após a destruição causada pelas enchentes. A iniciativa também vai envolver 300 técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de outros estados para atuarem nos locais.



O objetivo é incentivar os produtores rurais a produzirem alimentos. Os técnicos escolhidos têm especialização no atendimento de campo, capacidade e conhecimento das mais diversas cadeias produtivas, e atuarão para o diagnóstico da situação, no restabelecimento das propriedades e no apoio à volta da atividade produtiva.

“Montamos um Comitê Central para orientar a realização dos trabalhos na ponta. Precisamos ajudar os produtores rurais. Temos conhecimento técnico e experiência de atuação em outras situações de catástrofes. Vamos fazer a coisa acontecer. Não podemos deixar os produtores, não podemos deixar o Estado passar por mais sofrimento ainda, além de tudo que já estão enfrentando”, afirmou o presidente da CNA, João Martins.

A comitiva nacional irá se somar à equipe de técnicos e profissionais do Senar do estado e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

“Estamos recebendo a solidariedade de todo o Brasil e não seria diferente com os produtores rurais, por meio da sua Confederação, com o presidente da CNA e com o Senar levando essa ajuda ao produtor rural”, afirmou Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

Danos no estado

Os fortes temporais causaram inundações, destruições e mortes em diversos municípios do Rio Grande do Sul. A tragédia efetuou pequenas, médias e grandes produções. A equipe do Senar afirmou que vai auxiliar os produtores em todos os estágios das necessidades produtivas, que vão desde o inventário das perdas, manutenção de maquinários e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, afirmou que a equipe tem experiência em casos como, por exemplo, o rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais.

“O Sistema CNA/Senar tem expertise e conhecimento porque já atuou para ajudar produtores afetados por tragédias a voltarem a produzir e escoarem os alimentos, como ocorreu no projeto SuperAção Brumadinho. Na época, uma série de ações foram realizadas para a população rural impactada pelo rompimento de uma barragem na região”, disse.

* Com informações do Sistema CNA/Senar