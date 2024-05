Mulher descobre colmeia gigante em casa após sentir muito cheiro de mel

A história de Lary Santos, moradora de Petrolina, em Pernambuco, viralizou na internet, nesta semana. Ela tinha milhares de abelhas inquilinas na sua casa e não sabia. Em um víde compartilhado pela pernambucana, ela conta que sentia cheiro de mel muito forte quando estava em casa, mas como era a única que percebia o aroma, a situação foi ignorada.

Ainda segundo Lary Santos, a situação mudou quando sua casa foi invadida por muitas abelhas e ela precisou buscar a ajuda de um profissional da área e ele descobriu que havia uma colmeia gigante no telhado do imóvel. "Eu achava que era coisa da minha cabeça porque minha amiga não sentia nada. Até que começou a aparecer umas abelhas e chamamos os especialistas da área. Eles quebraram o forro para poder ver o que era. Até que acharam uma colmeia enorme", contou no vídeo postado em seu perfil no Instagram.

O vídeo já acumula quase 500 mil visualizações e quase 12 mil compartilhamentos Nele, a pernambucana ainda conta que conseguiu pegar "um pouco de mel" e brinca que esse tipo de evento acontece no seu “dia mais tranquilo”.

"Deu sete baldes de mel e a gente ficou com um pouco. Eles levaram o restante. Falaram que elas estavam aqui há mais ou menos três anos. É mel para dar e vender. Mel fresquinho é muito bom, mas a nossa casa ficou com o forro todo sujo de mel e ainda com um pouco de abelhas. Fora que esse buraco vai ficar por aí por um tempo", afirmou a jovem ao mostrar o telhado da casa.