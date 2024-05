Conheça a primeira mãe a representar Minas Gerais no Miss Universo Brasil

Modelo e empreendedora, Tatiana Gonçalves é a ganhadora do Miss Universo Minas Gerais e será a primeira mãe a representar o estado no Miss Universo Brasil - (crédito: Reprodução / Cassio Blackvídeo)

Tatiana Gonçalves, natural de Belo Horizonte, foi coroada Miss Universo Minas Gerais 2024, em concurso ocorrido na capital mineira nessa quinta-feira (23/5). A modelo e empreendedora é a primeira mãe a representar Minas Gerais na edição brasileira do Miss Universo.

Neste mesmo ano, outra miss havia sido eleita para representar Minas Gerais, mas foi considerada inapta por ter nascido em outro país e desistiu após questionarem a oficialidade do concurso em que participou.

Historicamente, as mães sempre foram proibidas de participar dos concursos de beleza, principalmente o Miss Universo. No ano passado, com uma alteração nessa regra, Tatiana Gonçalves se tornou a primeira mãe a concorrer ao Miss Universo Minas Gerais. Ela não ganhou, mas ficou entre as cinco candidatas finalistas. Além das mães, a mudança na regra permite que mulheres casadas possam competir.

A miss começou sua trajetória nos concursos de beleza em 2017, na época ela trabalhava com vendas. “Eu fui descoberta no shopping Oiapoque e sempre fui muito simples, de família simples mesmo. Quando conquistei minha independência financeira e pude ir atrás desse sonho. Em 2017, estava no shopping popular quando me chamaram para o meu primeiro concurso. Me marcou muito, pois, mesmo vindo de uma família tão simples, eu lutei, fui determinada com esse sonho e hoje eu consegui", compartilha Tatiana Gonçalves.

O Miss Universo Brasil sempre foi seu sonho, mas, em 2019, quando descobriu que estava grávida, teve que desistir, já que, na época, o concurso não aceitava mulheres grávidas.

Em agosto de 2022, mães, mulheres casadas, divorciadas e mulheres trans passaram a poder competir e o sonho de Tatiana Gonçalves voltou a se tornar real. Já em 2023, o Miss Brasil teve a primeira concorrente mãe, Renata Otoni, por Goiás.

Em 2024, Tatiana também celebra esse marco. “Eu me torno a primeira mãe do Miss Universo das Minas Gerais rumo ao Miss Brasil. Essa é uma oportunidade incrível, não só para levar a minha história, mas de todas as outras mineiras e brasileiras que se identificam com a minha história“, comemora.



Miss Universo Brasil

Após ganhar o concurso mineiro, Tatiana Gonçalves já está se preparando para a edição nacional. “Minha preparação de agora em diante vai ser bem intensa. Já faz dois anos que estou me preparando, que voltei para os concursos. Então, quero dar o meu máximo, eu quero dar o meu melhor e com sangue no olho, como toda mineira faz.”

A Miss Universo Minas Gerais, já está se planejando para realizar um intercâmbio em junho. “Quero desfrutar o máximo do inglês, de uma forma que eu vá muito forte para o nacional. Acredito que toda miss tem o ponto a melhorar, meu ponto é melhorar essa questão do inglês. Eu tenho inglês intermediário, mas eu quero ser fluente para chegar lá no Miss Universo.”

A previsão é que a ganhadora da edição nacional seja anunciada em setembro deste ano.





