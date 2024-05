Casal reage a tentativa de assalto e bate em assaltantes em Uberlândia

Em Uberlândia (MG), um casal reagiu a uma tentativa de assalto e deu uma surra nos assaltantes. O episódio, registrado por câmeras de segurança do local, aconteceu na madrugada de 20 de maio.

No vídeo, é possível ver o momento em que dois homens em uma moto abordam o casal, que está dentro do carro. Um dos assaltantes chega a tirar o motorista de dentro do veículo e a empurrá-lo. Mas, em seguida, ele reage e começa a revidar e derruba o criminoso.

Um dos autores da tentativa de assalto tenta voltar para a moto e deixar o local, mas é atingido com um chute pelo homem. Em seguida, a mulher, que estava no carro, começa também bater nos assaltantes. Após alguns minutos, um morador saiu de casa e se juntou ao casal.

As agressões continuam até os dois assaltantes deixarem o local. Veja o vídeo.



Importante ressaltar que, em caso de assalto, a orientação da Polícia é que a vítima não reaja e evite fazer movimentos bruscos que possam ser confundidos com reação. Assim que os autores do assalto deixarem o local, comunique as autoridades de segurança sobre a ocorrência.