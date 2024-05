Guitarrista da banda Afrocidade morre após ser espancado por grupo de homens

O guitarrista da banda baiana Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, 32 anos, conhecido como Fal Silva, morreu ao ser espancado por um grupo de homens em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (24/5) e está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios.



De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, Fal foi agredido pelo grupo no bairro Novo Horizonte, mas as circunstâncias e motivação do homicídio ainda estão sob investigação. O corpo do artista será sepultado às 9h de domingo (26/5), no cemitério do bairro Gleba H, em Camaçari.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Afrocidade lamentou a morte. “Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão”, publicou. A Isé, produtora da banda da qual Fal fazia parte, também homenageou o músico, em nota de pesar publicada no Instagram.

“Fafal estava na formação da banda desde a criação, em 2011. Sua guitarra trazia a ousadia que casava magistralmente com as vozes e a percussão. Na banda, era considerado o ‘violeira da maldade’. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles”, escreveu a produtora. “Nesse momento, ficam o lamento, a tristeza e a saudade, mas fica também a certeza de que ele permanecerá sempre conosco e será sempre lembrado e admirado”, completou.

A Afrocidade foi formada em Camaçari, em 2011. A banda busca valorizar as raízes afro-baianas e tem, em sua formação musical, influências do pagode, arrocha, rap, reggae, ragga afrobeat, dub jamaicano e samba-reggae, que resulta em uma música politizada e popular.