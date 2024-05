"Queimaduras dentro da boca", diz mãe de mulher atacada com ácido no rosto

A mãe de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, atacada com soda cáustica em Jacarezinho (PR), afirmou que a jovem teve somente a parte interna da boca atingida pela substância. De acordo com Regiane Ferreira, o rosto da filha está "perfeito".

Os relatos foram ao ar nesta segunda-feira (27/5) no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

O crime aconteceu na quarta-feira (22/5). A polícia divulgou primeiramente que Isabelly teria tido queimaduras na região do rosto e do peito. Mas, segundo Regiane, "não há nada no rosto dela".



"[A substância] Não afetou nenhum órgão, só a boca. Ela está conversando, está ciente de tudo o que aconteceu. Está bem, graças a Deus", disse. Isabelly foi extubada e segue internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina.

A suspeita de jogar a substância em Isabelly tem 22 anos e foi presa dois dias depois do crime. Ao Correio, a Polícia Civil (PC-PR) informou que a motivação do ato está ligada a ciúmes, uma vez que Isabelly era a ex-companheira do atual namorado da criminosa. "A PCPR segue realizando diligências a fim de concluir o inquérito policial. Testemunhas estão sendo ouvidas", completa a nota da polícia.