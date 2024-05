Mulher suspeita de jogar soda cáustica em jovem não se arrepende

A mulher suspeita de jogar soda cáustica em Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23 anos, não demonstrou arrependimento pelo ato após ser ouvida pela Polícia Civil do Paraná. Segundo a delegada Caroline Fernandes, responsável pelo caso, a suspeita comprou a substância em mercado 15 dias antes do ataque. As informações são do g1.

O produto atingiu a vítima no rosto, no peito e na boca, causando queimaduras nessas regiões. Além disso, a jovem teria engolido parte da substância durante a ação, o que agravou o caso dela. Isabelly foi atacada enquanto voltava para casa após a academia. A vítima foi extubada e segue internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Ao Correio, a Polícia Civil do Paraná informou que a mulher de 22 anos foi presa na última sexta-feira (24/5) e encaminhada à delegacia, onde foi ouvida e confessou o crime.

"De acordo com as investigações, a motivação do crime está ligada a ciúmes por parte da suspeita relacionado ao ex-marido e a vítima. A PCPR segue realizando diligências a fim de concluir o inquérito policial. Testemunhas estão sendo ouvidas", informou a Polícia Civil.