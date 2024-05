Auxílio Reconstrução: Atingidos por enchentes começam a receber os R$ 5,1 mil

Porto Alegre — Uma primeira leva de atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul recebem, nesta quarta-feira (29/5), a parcela de R$ 5,1 mil do Auxílio Reconstrução, que será pagada via PIX pelo governo federal.

O comandante da pasta extraordinária da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, anunciou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (28), que 34.196 fazem parte do primeiro grupo de pessoas que receberão o auxílio.

Os pagamentos, que serão processados pela Caixa, já foram enviados ao banco e um novo lote completando as 44,5 mil famílias já habilitadas ao auxílio deve ser enviada em até 48 horas. “Queremos ter duas listas de pagamento por semana, sempre neste prazo de 48 horas. Precisamos que o recurso chegue muito rapidamente às pessoas”, garantiu Pimenta.

A habilitação dos atingidos pelas enchentes na lista de recebimento do Auxílio Reconstrução é feita pelas prefeituras. Neste primeiro lote, apenas 15 prefeituras repassaram as informações, e a maior parte dos primeiros beneficiários é da cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

Durante a entrevista, o ministro das Cidades, Jader Filho, também reforçou o pedido para que as prefeituras informem ao ministério as reais necessidades de construção de novas moradias para atender os desabrigados pelas chuvas.