Solidariedade: RS recebeu 3,5 mil toneladas de doações em um mês

A Marinha dos EUA se ofereceu para colaborar solidariamente com as famílias afetadas pelas chuvas no RS - (crédito: Foto: Marinha do Brasil/Divulgação)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul fez um levantamento das doações repassadas no período entre 25 abril e 27 de maio de 2024. As doações incluem água, alimentos, cobertores, colchões, material de higiene pessoal, material de limpeza, ração animal, roupas e roupas de cama, mesa e banho.

De acordo com o relatório, 167 municípios atingidos pelas chuvas foram atendidos com os donativos. Diversos tipos de doações foram contabilizados no relatório e foram enviados um total de 3.501.055 kg de produtos.

Envios por categoria:



Água: 1.596.523 litros

Alimentos diversos: 217.299 unidades

Alimentos perecíveis: 13.757 unidades

Cesta básica: 177.679 unidades

Cobertores: 102.308 unidades

Colchões: 29.694 unidades

Ajuda de Portugal



Nesta terça-feira (28/5), a TAP Air Portugal está operando um voo especial com o objetivo de transportar mais de onze toneladas de ajuda humanitária. Essa assistência foi recolhida em Portugal e será destinada às vítimas das chuvas no estado do Rio Grande do Sul.

O avião decolou de Lisboa às 6h10 e tem previsão de pouso no Aeroporto Internacional de São Paulo por volta das 16h10. A partir de São Paulo, a ajuda será distribuída para as áreas afetadas no sul do Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori