Homem morre em carro de aplicativo após ser espancado na rua

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga e busca identificar os autores do espancamento de um homem de 39 anos ocorrido nesta quinta-feira (30/5), no Bairro Novo Progresso, em Juiz de Fora. M. H. S. S. veio a falecer, dentro de um veículo de aplicativo, quando era socorrido por sua mulher. O espancamento teria ocorrido porque o homem foi acusado de ter, supostamente, praticado um roubo no bairro.

A denúncia foi feita pela mulher da vítima. Ela contou aos policiais militares que o marido tinha saído de casa para fazer um serviço no Bairro Novo Progresso. No entanto, ele estava demorando a retornar, tinha o costume de sempre almoçar em casa, e decidiu sair para procurá-lo.

Ao chegar à rua Jorge Knopp, deparou com o marido sentado e com vários ferimentos. Segundo mulher da vítima, populares gritaram pra ela de que seu marido foi agredido por, supostamente, ter praticado um roubo dias antes na região. Ela então chamou um veículo de aplicativo, para levar o marido a um hospital.

Quando o veículo chegou, o motorista ajudou a colocar o homem ferido dentro do carro. Mas antes de seguirem para o hospital, a mulher pediu para que passassem em sua casa, para apanhar os documentos do marido.

Próximo de sua residência, o marido desfalecer. O motorista parou o carro e populares ajudaram a socorrer o homem, até a chegada do Samu, que constatou a morte.

Quando os militares chegaram ao local, a mulher contou que quando estava socorrendo o marido, alguns moradores do Bairro Novo Progresso gritavam que a agressão ocorreu porque o homem tinha praticado um roubo no bairro, alguns dias atrás.