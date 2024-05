Paraguaio reboca carro quebrado e é preso com 98 kg de maconha; Veja vídeo

Um homem paraguaio de 34 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás na madrugada desta quinta-feira (30/5) na BR-364, zona rural de Jataí (GO). O carro dele foi flagrado com 98kg de maconha escondidos na lataria.

O carro, com placa do Paraguai, apresentou uma pane mecânica, na BR-364, na altura da cidade de Chapadão do Sul, o que fez com o motorista acionasse um guincho para rebocar o veículo.

Durante fiscalização de trânsito, em função da Operação Corpus Christi, a PRF abordou o caminhão guincho, que estava transportando o carro quebrado. Os agentes deram ordem de parada. Na cabine do caminhão guincho estavam o motorista do caminhão e do carro guinchado.

A polícia desconfiou do comportamento do passageiro, dono do veículo guinchado, que apresentou informações desconexas. Deste modo, os agentes fizeram uma busca no veículo com placa do Paraguai e localizaram, escondido na lataria do carro, 98 kg de maconha. A droga estava fracionada em tabletes e espalhadas em partes ocultas do veículo.

O Paraguaio, o carro e a droga foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Jataí.