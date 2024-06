Morre a atleta de ciclismo Laís Saes, durante treino em MG

A ciclista estava pedalando com um grupo quando foi atingida - (crédito: Reprodução/Redes Sociais @saeslais)

A ciclista Laís Saes, de 43 anos, morreu na quinta-feira (30/5), durante treino em uma estrada na região de Delfinópolis, no interior de Minas Gerais.

Durante o treino, a ciclista estava pedalando com um grupo, quando foi atingida por um carro. O caso é investigado pela Polícia Civil. Não foram divulgadas as informações sobre as circunstâncias da morte.



O corpo da vítima, de 42 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em Passos, para exames. Nenhuma linha investigativa é descartada, no momento.

A Federação Paulista de Ciclismo lamentou a morte da atleta. “É com imensa tristeza que lamentamos o falecimento da ciclista Lais Saes. Uma perda irreparável e nos solidarizamos com a família, Nossos sentimentos a todos”, publicou.