Mãe de Djidja acreditava que ex-sinhazinha iria ressuscitar

Um áudio da mãe de Djidja circula nas redes sociais, desde a segunda-feira (3/6), e revelou detalhes sobre a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido. No áudio, Cleusimar Cardoso relata que o ex-namorado da filha, Bruno Roberto de Lima, foi quem a encontrou sem vida no quarto.

O áudio é uma conversa de Cleusimar Cardoso, mãe da ex-Sinhazinha, com sua irmã, Cleomar Cardoso. Nele, a empresária diz que “levaram a filha para ser aberta”. No entanto, ela acreditava que ressuscitaria. "Djidja vai voltar, sim, basta orar”, diz Cleusimar.

Na conversa, a mãe deu detalhes dos últimos momentos da filha. “Eu não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá, eu não dormia com ela. O Bruno estava aqui justamente pra tirar ela disso, porque ela estava tentando parar, a gente estava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir… Mas eu não sei o que aconteceu… Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava sem respirar, ao lado da cama, ele estava dormindo, não sei o que aconteceu, só sei que tinha lá do lado uma xícara quebrada”, disse Cleusimar no áudio.

Bruno compareceu ao velório da ex-sinhazinha no dia 29 de maio ao lado do irmão dela, Ademar Cardoso, que está preso. Djidja e Bruno tiveram um relacionamento de cinco anos.

Bruno Roberto

A polícia quer saber até onde ia o envolvimento de Bruno Roberto com a família, já que tanto ele quanto o irmão de DjiDja, fundador da seita "Pai, Mãe e Vida", tinham tatuagens parecidas, que teria relação com a seita. Bruno também teria sido o consultor de DjiDja e da mãe dela num processo de emagrecimento e treinos.

Bruno é atleta de bodybuilding e se descreve como "criador de serpentes". No final de 2023, DjiDja postou uma foto com ele em seu Facebook e escreveu: "Ainda tô melhorando, mas estava dodói esses dias e se não fosse você, nem sei como seria. Obrigada meu amor, por tudo. Te conheci um menino, acompanho sua evolução há anos, muitos erros sim, normal, afinal viemos sem manual de instruções, mas nosso Criador tem cuidado muito bem de você e te tornado uma pessoa cada vez mais maravilhosa."

Após a morte de DjiDja, Bruno trancou seu perfil no Instagram e trocou a foto por uma em que se lê "Luto".

Bruno prestou depoimento nesta segunda-feira (3) na sede do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Sul de Manaus. Os esclarecimentos duraram cerca de 1h40 e na saída da delegacia não comentou o caso com a imprensa, apenas disse que era ex-namorado da vítima.

Investigação

A investigação da polícia trata dos crimes de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas; perigo para saúde ou para a vida de outrem; falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados para fins terapêuticos e medicinais; aborto provocado sem consentimento da gestante; estupro de vulnerável; charlatanismo; curandeirismo; sequestro; cárcere privado e constrangimento ilegal.

Em uma operação de busca e apreensão realizada na última sexta-feira, 31, os investigadores da PC-AM encontraram seringas com cetamina, um anestésico usado principalmente em cavalos, nas dependências do salão de beleza Belle Femme. A clinica veterinária MaxVet, localizada no bairro Redenção, também foi alvo da operação.

Causa da morte

De acordo com o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), divulgado nesta segunda-feira (3), Djidja, ex-sinhazinha do Boi Garantido, 32 anos, teve como causa da morte um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração.

O documento aponta que a morte foi causada por "depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral de causa indeterminada". O edema cerebral, caracterizado por um inchaço no cérebro, teria afetado a parte do órgão responsável pelo controle do coração e da respiração.