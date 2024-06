Novo amor? Maiara chega acompanhada por cantor famoso em leilão de Neymar

Vem casal novo por aí? Maiara, da dupla com Maraísa, chegou acompanhada do cantor Hugo, da dupla com Guilherme, no leilão beneficente do jogador Neymar, na última segunda-feira (4). Os supostos pombinhos já dividiram seus sucessos nos palcos, levantando ainda mais os rumores de um romance.

Durante a apresentação de um show, Maiara chegou a registrar uma foto ao lado do sertanejo, causando um alvoroço na internet. Na legenda, Maira foi bem carinhosa e não poupou nas palavras, com direito até figurinhas de coração.

Ela escreveu: "O que também não entendo… em determinados momentos da minha vida Deus se faz presente e quebranta meu coração, minha alma, meu corpo… e me faz entender que eu sou só a elegida pra cumprir o seu maior papel que é levar amor…. Mais uma noite feliz ao lado dos meus… ".

A web não economizou nos comentários: "Se assumam por favor ", escreveu uma seguidora. "Acho lindo relação de vocês. Um faz bem ao outro", comentou outro usuário. "Amei, carinha de apaixonados", falou uma terceira fã.

Vale lembrar que, dos relacionamentos vividos por Maiara, o que mais repercutiu foi com o cantor sertanejo Fernando Zor. Entre inúmeras idas e vindas, eles ficaram juntos por 4 anos, de 2019 a 2023. Contudo, o relacionamento mais recente da artista foi com o também cantor Matheus Gabriel, que durou 4 meses.