Golpe do "Achadinho": estelionatários são presos em flagrante em BH

Dois autores de um golpe conhecido por “Achadinho” foram pegos em flagrante pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (5/6), na Avenida Cristiano Machado, quando aplicavam o golpe numa idosa, de 84 anos, que tinha acabado de sacar, num banco, R$ 2.100.

Segundo o tenente Cleonardo, a viatura passava na avenida, quando os militares perceberam dois homens, bem vestidos, na companhia da idosa. “Um deles, inclusive, estava com os braços em volta da vítima e ela tinha nas mãos, um bilhete, que eles afirmaram que ela tinha contemplada com um prêmio”.

Ao perceber que poderia se tratar do golpe, os policiais pararam a viatura e partiram na direção dos dois suspeitos. Um deles se afastou, enquanto o outro permanecia com a vítima, com um dos braços no ombro da idosa.

Com o homem que havia se afastado, os policiais recolheram o dinheiro, que a mulher havia acabado de sacar. Além disso, em seu poder, haviam sete cartões de bancos, de possíveis vítimas.

Foi dada voz de prisão aos dois homens. Os policiais descobriram, ao consultar os nomes de ambos, junto ao Copom, que um deles é foragido da justiça, tendo em sua ficha duas condenações, ambas por organização criminosa, uma de Minas Gerais e outra de Goiás.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o Ceplan I, da Polícia Civil, localizado na Rua Pouso Alegre, Floresta.