Carro cai em falésia no Rio Grande do Norte; motorista é resgatada

Um carro caiu no chapadão de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O veículo despencou por cerca de 20m, na madrugada desta quarta-feira (5/6). A motorista, uma mulher de 40 anos, foi resgatada com vida pelos bombeiros.

Após a queda, o veículo acabou arrastado pela maré para dentro do mar. A mulher recebeu os primeiros atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada apara o Hospital Clóvis Sarino, em Natal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h20 para atender uma ocorrência na Praia das Minas. Quando chegaram ao local, os militares a vítima estava sozinha do lado de fora do carro.

Os bombeiros utilizaram o acesso lateral pela falésia para chegar até a vítima. "Conseguimos acessar a vítima, que estava consciente, mas um pouco desorientada. Enviamos os materiais de resgate por cima da falésia, a imobilizamos, envolvemos em uma manta térmica e a removemos pelo mesmo local que usamos para acessar a praia", comentou.