Rio Grande do Sul será seco e quente em junho, aponta MetSul

As chuvas e o frio no Rio Grande do Sul darão uma trégua com a chegada de uma massa de ar quente que fará as temperaturas subirem no estado muito acima da média. O mês de junho costuma ser frio na Região Sul, com máxima histórica de 20,3°C em Porto Alegre, mas, nas próximas semanas, as temperaturas devem variar de 25°C a 29°C, segundo a MetSul Meteorologia.

O instituto alerta para as mudanças de temperaturas extremas até metade do mês de junho no Rio Grande do Sul, com temperaturas de até 30°C durante as tardes, mas pontua que as madrugadas continuarão de frio. O aquecimento será mais acentuado no fim da primeira semana de junho e perdura até pelo menos o fim da primeira quinzena. Ainda de acordo com a MetSul, a persistência do ar quente provocará uma supressão da instabilidade no Sul do Brasil e a tendência é de chuva escassa por um longo período no estado.



Temperatura muito elevada para os padrões de junho atingirá uma grande área do continente (foto: MetSul )

“É muito provável, para não dizer quase certo, que sequer chova em diversas cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses nos próximos sete a 10 dias, o que foge muito ao normal desta época do ano”, informou a MetSul em boletim.



O inverno mais quente que o normal se manterá, também, em outras outras áreas da América do Sul. Cidades na Argentina e no Paraguai, por exemplo, alcançarão os 35°. No Brasil, o Centro-Oeste atingirá temperaturas que vão de 36ºC a 38ºC.



“A temperatura muito elevada para os padrões de junho atingirá uma grande área do continente. Quase toda a América do Sul estará nos próximos dias com temperatura acima dos padrões históricos, com o frio mais intenso limitado ao extremo Sul da região patagônica”, emendou o instituto de meteorologia.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro