PF retira invasores de terra indígena e desmonta extração ilegal de madeira

A operação contou com a colaboração do Ibama, da Funai, do Exército Brasileiro e da Força Nacional - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal retirou, na quarta-feira (5/6), três invasores da Terra Indígena Igarapé Lage, na região oeste de Rondônia. Além disso, foram apreendidos um gerador e um maquinário pesado usados na extração ilegal de madeira. Os equipamentos são avaliados em cerca de R$ 2 milhões. Também foram apreendidos cerca de 140 metros cúbicos de madeira, avaliados em R$ 70 mil.

As ações ocorreram no âmbito da operação Retomada III, que contou com a colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Exército Brasileiro e da Força Nacional. A operação é a quinta realizada pela Polícia Federal na TI Igarapé Lage neste ano. A área desmatada no local alcança 840 hectares, extensão que corresponde a aproximadamente 800 campos de futebol.













"Os invasores haviam criado um grande corredor de ponta a ponta da reserva, com extensão de aproximadamente 20 km, além de construir várias pontes, uma delas com mais de 240 m de extensão. Todas essas estruturas foram destruídas nas ações realizadas ao longo do ano", informou a PF.

Policiais Federais também verificaram a delimitação criminosa de parte da TI Igarapé Lage em cerca de 100 lotes, o que configura prática de grilagem de terras.

Leia também: Homenagem a Dom e Bruno promove reflexão sobre política ambiental e povos indígenas

Os responsáveis pelos atos ilícitos podem ser condenados pelo crime de invasão de terras públicas com intenção de ocupação e pelo crime de desmatamento clandestino em área pública, ficando sujeitos a penas de detenção por até 3 anos e de reclusão por até 4 anos, respectivamente.