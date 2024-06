Dona de clínica indiciada por homicídio fez curso on-line de peeling de fenol

A influenciadora Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, fez um curso on-line para a aplicação de peeling de fenol. Ela foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual na quarta-feira (5/6) após a morte do empresário Henrique Silva Chagas, 27 anos, que foi submetido ao procedimento na clínica dela.



A advogada Tatiane Forte, que representa Natalia, afirmou que a cliente realiza o peeling de fenol desde o fim do ano passado. "É um curso livre, inclusive é uma farmacêutica que deu o curso, e traz na apostila as quantidades, como que pode ser usado, como tem que ser usado. Então, é um procedimento simples", cita a defesa.

Em nota, a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos disse Natalia é uma "pessoa leiga atuando com estética". "No caso concreto houve uma sucessão de erros, começando por uma pessoa leiga atuando com estética. A partir daí, tudo piora, quando uma micropigmentadora, que somente pode trabalhar com dermógrafo e tinta, utiliza outras substâncias como ácidos, faz limpeza de pele que aprendeu em cursos livres. Infelizmente, outras que já intimamos, virão nessa leva, causando danos à sociedade, mas não vamos deixar de procurar a criminalização de cada uma delas", frisou a organização.

A Associação também destacou que o esteticista e cosmetólogo é o profissional capacitado para fazer peelings químicos. "Existe, sim, uma formulação de peeling de fenol atenuada que pode ser realizada em consultório, em pontos específicos, demonstrada em artigos científicos, mostrando sua segurança quando executada da maneira correta. Apenas o profundo tem que ser feito em centro cirúrgico", pontua.

No entanto, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo defende que o procedimento seja feito apenas com médicos. "O peeling de fenol é cardiotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico, e somente o médico em um ambiente adequado ou em clínica autorizada pode fazer esse procedimento", diz.