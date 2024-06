Leite, cobertor e ração: levantamento mostra os itens mais doados ao RS

Um relatório divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6/6) mostra quais foram os itens mais recebidos para doação aos municípios afetados por enchentes. O governo estadual também revelou quanto já foi arrecadado através do Pix SOS Rio Grande do Sul.

Até o momento, foram distribuídos às vítimas das enchentes cerca de R$ 11 milhões, que beneficiaram 5.705 famílias. A campanha credita R$ 2 mil para pessoas desabrigadas ou desalojadas em cidades que estão em calamidade pública. Os critérios para receber o valor são: estar cadastrado no CadÚnico, ter renda familiar de até três salários mínimos e não ser contemplado pelo programa Volta Por Cima do governo do Estado.

Quanto às doações enviadas pelos Centros Logísticos da Defesa Civil, entre 25 de abril e 5 de junho, a 187 municípios, o relatório elenca os principais itens recebidos. Veja abaixo:

Doações recebidas pelo RS:

Água: 1,6 milhão de litros

Roupas: 374 mil kits

Material de higiene pessoal: 324 mil kits

Alimentos diversos: 251 mil quilos

Cestas básicas: 197 mil unidades

Leite: 144 mil litros

Material de limpeza: 133 mil kits

Cobertores: 109 mil unidades

Ração animal: 91 mil unidades