Ministério Público realiza operação contra desvios de doações ao RS

Operação em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, foi deflagrada nesta sexta-feira (7/6) - (crédito: Foto: Divulgação)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizou, nesta sexta-feira (7/6), atividades pela a Operação Cesta Básica. O objetivo da ação é investigar possíveis superfaturamentos de recursos públicos na aquisição de cestas básicas destinadas às vítimas das enchentes no município de Cachoeirinha (RS).

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra agentes públicos e particulares envolvidos em contratações emergenciais suspeitas, nas residências e empresas dos suspeitos. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul expediu as ordens.



Desde o final de maio, o Ministério Público já investiga desvios de donativos direcionados para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.



Agentes públicos da cidade de Eldorado do Sul passaram por busca e apreensão do MP no último dia 25 de maio. Foram cumpridos nove mandados após denuncia de que doações estavam sendo desviadas. Eldorado do Sul teve 100% da região urbana afetada pela água e cerca de 32 mil pessoas tiveram que sair das casas durante o auge da crise. A cidade tem 39 mil habitantes.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes