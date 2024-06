Rodoviária de Porto Alegre retoma operações intermunicipais

A Estação Rodoviária de Porto Alegre retornou às viagens intermunicipais, nesta sexta-feira (7/6), após ficar fechada desde o dia 4 de maio devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Foram disponibilizadas 52 linhas de ônibus com 92 horários diferentes que vão atender 116 municípios do estado. A expectativa das empresas de transporte é a ampliação do número de viagens nos próximos dias.



As passagens podem ser adquiridas pelo site oficial da rodoviária ou pelo aplicativo da Veppo, concessionária da rodoviária. O acesso será pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Veppo, os demais acessos continuam fechados por questão de segurança. O embarque e desembarque estão sendo feitos pelos boxes 55 a 72 da área de desembarque intermunicipal.



As operações de viagens interestaduais voltarão a sair da estação de Porto Alegre a partir do dia 13 de junho. Os destinos de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro estarão disponíveis em 12 horários diários. Desde o começo das chuvas, as viagens para outros estados ocorrem na Rodoviária de Osório, no Litoral Norte do RS.



A diretora de transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciana Azevedo, explica que com a reabertura o número de operações será maior em comparação ao que estava disponível na rodoviária provisória do Terminal Antônio de Carvalho. A concessionária de ônibus Veppo informou que encerrou as atividades no Terminal e voltará para a rodoviária de Porto Alegre.



O secretário de Logística e Transporte, Juvir Costella, ressalta a importância de voltar o funcionamento da estação de forma gradativa. “Trabalhamos intensamente para liberar a Estação Rodoviária. É um local emblemático, fundamental para o deslocamento das pessoas. Seguimos atuando para que a rodoviária retome, de maneira gradativa, sua capacidade máxima”.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori