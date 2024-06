Nível do Guaíba fica a um centímetro da cota de alerta

O nível do Guaíba ficou 1 centímetro acima da cota de alerta, nesta quinta-feira (6/6), e chegou a 3,16 metros na medição feita pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), às 21h. O lago atingiu a marca mais baixa desde que o novo sistema de medição foi instalado no dia 3 de maio.

De acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, cenários apontam para recessão da cheia, e níveis abaixo da cota de inundação e em declínio nos próximos dias, podendo ocorrer pequenas oscilações em função da ação dos ventos, como na próxima segunda-feira (10). Porém, de acordo com MetSul, “não haverá nenhum episódio de vento do quadrante Sul forte que possa gerar repique temporário”.



Para a plataforma de meteorologia MetSul, o Guaíba deve se distanciar cada vez mais da cota de transbordamento e os motivos são meteorológicos e hidrológicos. O cenário é favorável à baixa porque não há grandes previsões de chuva até a metade do mês. Além disso, os afluentes do lago seguem em baixa e estão abaixo da cota de inundação, com exceção do rio Jacuí, que está na marca de 7,56m, 6 centímetros acima da marca.

A Lagoa dos patos segue meio metro acima da cota de inundação, de acordo com a última medição divulgada pela prefeitura de Pelotas(RS), o nível está em 2m. Previsões do IPH indicam chuvas vindo do norte para esta quinta-feira(6/6) e para domingo(9/6), oque pode represar mais água vinda do Guaíba na Lagoa.



*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori