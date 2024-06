Amigo de Robinho condenado por estupro é preso em SP

Ricardo Falco, condenado por estupro pela Justiça italiana pelo mesmo crime cometido por Robinho, foi preso em São Paulo na noite dessa sexta-feira (7/6). Ele foi detido após se apresentar à Polícia Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, na quarta-feira (5), que Ricardo cumprisse pena no Brasil, após homologar a sentença da Justiça italiana, de nove anos por estupro coletivo. O mandado de prisão foi expedido na sexta-feira.

O advogado de defesa de Ricardo, Fábio Costa, se reuniu com o delegado do caso antes do cliente se apresentar para pedir que o policial tenha medidas que garantam a integridade física de Ricardo.

À CNN, o advogado também falou que Ricardo e Robinho não são mais amigos. Eles teriam se afastado após o início das investigações.