Ex-vereadora Regina Gordilho morre aos 91 anos

Por Redação Tupi — Morreu nesta sexta-feira (7), aos 91 anos, a defensora dos direitos humanos, Regina Helena Costa Gordilho. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em Salvador, na Bahia, em 12 de maio de 1933, Regina Gordilho dedicou sua vida à luta por justiça e à defesa dos direitos humanos. Sua trajetória foi marcada por momentos de grande dor e sofrimento, mas também por uma força de vontade inabalável e uma fé inquebrável na humanidade.



Em 1987, a vida de Regina foi impactada pela morte de seu filho, Marcellus Ribas Gordilho, um jovem de apenas 24 anos, nas mãos de policiais militares no Rio de Janeiro. Diante dessa atrocidade, Regina começou uma batalha incansável para que a justiça fosse feita.

Foi vereadora (1989-1991), deputada federal (1991-1995) e presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (1989-1990).

Regina Gordilho encerrou a sua carreira política no fim da década de 1990 e fundou a Associação dos Parentes e Amigos das Vítimas da Violência.

Ao longo de sua vida, Regina Gordilho recebeu diversos reconhecimentos por sua atuação na defesa dos direitos humanos. Em 2010, foi condecorada com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.