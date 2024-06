Caso Djidja: empresário suspeito de fornecer cetamina é preso

Djidja, a sinhazinha do Boi Garantido de Parintins, foi encontrada morta com indícios de overdose por cetamina - (crédito: Reprodução redes sociais @djidjacardoso)

O empresário José Máximo Silva de Oliveira, dono da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina à família de Djidja Cardoso, foi preso após se entregar à polícia na tarde deste sábado (8/6). Máximo Silva era considerado foragido pela justiça. Usada como sedativo para animais de grande porte, a cetamina era utilizada pela família de Djidja em uma espécie de ritual religioso. Máximo Silva havia sido notificado 3 vezes para prestar esclarecimentos e não compareceu.

Djidja, que foi sinhazinha do Boi Garantido no festival de Parintins, foi encontrada morta no dia 28 de maio, em Manaus. A polícia suspeita que ela teve uma overdose. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), divulgado na segunda-feira (3/6) aponta que ela teve um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração.

Prisões

José Máximo Silva de Oliveira se entregou junto ao seu advogado. Até então, haviam sido presos a mãe, o irmão de Djidja, além de funcionários do salão de beleza da família, o ex-companheiro de Djidja, o personal trainer da família e dois funcionários da clínica veterinária do empresário preso.

O Correio busca a defesa do empresário. O espaço está aberto para manifestações.