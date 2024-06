Mulher pula do 5º andar para fugir de agressão do companheiro

Uma mulher de 27 anos pulou do quinto andar do prédio onde mora para fugir da agressão do companheiro. O caso ocorreu no domingo (9/6), em Salvador. O homem foi contido por moradores e preso por lesão corporal. A mulher foi internada e recebeu alta na segunda-feira (10/6). As informações são do g1.

Ainda não há informações sobre quais ferimentos a jovem sofreu. A vítima solicitou medida protetiva contra o agressor.

Como denunciar violência contra mulher?

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O canal também tem a atribuição de orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. O Ligue 180 funciona diariamente durante 24h, incluindo sábados, domingos e feriados.