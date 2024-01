Salvador é o destino que desperta mais interesse dos brasileiros quando o assunto é turismo 2024. Essa constatação foi feita pelo Ministério do Turismo, na pessquisa intitulada Tendência de Turismo - Comportamento da população brasileira. O levantamento realizou, entre 7 e 11 de dezembro de 2023, 2.209 entrevistas com cidadãos a partir dos 16 anos.

Em uma escala de 1 a 10, a capital da Bahia atingiu a "nota" 7,1 e lidera a lista com os 15 destinos mais procurados por brasileiros em viagens nacionais. Salvador ficou na frente de Fernando de Noronha (6,9) e do Rio de Janeiro (6,7).

Confira a lista completa dos destinos mais procurados no Brasil:

Salvador (7,1)

Fernando de Noronha (6,9)

Rio de Janeiro (6,7)

Lençóis Maranhenses (6,5)

Florianópolis - SC (6,4)

Foz do Iguaçu-PR (5,8)

Maragogi - AL (5,7)

Bonito-MS (5,6)

Chapada dos Veadeiros - GO (5,3)

Ilha de Marajó - PA (5,0)

Campina Grande -PB (5,0)

Manaus - AM (5,0)

Jalapão – TO (4,8)

Monte Roraima- RR (4,2)

Alter do Chão - PA (4,0)

Pesquisa



O levantamento do Ministério da Saúde também constatou que viagens nacionais eram as preferências do turista brasileiro para o verão deste ano. De acordo com a pesquisa, 97% dos brasileiros que viajarão neste verão desejam "turistar" o país. Além disso, 51% das pessoas que vão passear pelo Brasil optaram por destinos com muito sol e praia.

Entre os estados, São Paulo lidera a lista das unidades da federação com maior preferência dos turistas, com 19% da preferência. A Bahia, que abriga a capital Salvador, ficou na terceira posição, junto com o Rio de Janeiro. Ambos com 12% da preferência.

"A pesquisa mostra o sentimento do brasileiro querer viajar pelo país e isso é importante para a construção de novas políticas públicas que ajudem a ampliar a capacidade do turismo de impulsionar a economia. As agências de viagens vão buscar informações nessa pesquisa para o seu planejamento, em termos de construção de novos produtos turísticos, de novas rotas turísticas, saber o que é o sentimento do mercado, o que o turista busca e, sem dúvida nenhuma, esse Verão agora que já começou vai ser o melhor Verão da história do Brasil”, ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.