Celulares Android terão tecnologia contra roubo; veja como vai funcionar

São Paulo — Os usuários de celulares com sistema operacional Android no Brasil poderão testar a versão beta de novas funcionalidades contra roubo a partir de julho. O país será o primeiro a ter os recursos inéditos liberados para uso. A partir de tecnologia baseada em inteligência artificial (IA), a ferramenta promete usar sinais para identificar quando um celular é furtado e bloqueia automaticamente a tela do aparelho.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (11/6), durante o Google for Brasil, em São Paulo. Outra novidade é o reforço ao combate a tentativas de golpes e de fraudes por meio de aplicativos. Os celulares Android no Brasil serão incluídos em um novo programa piloto que inclui uma versão aprimorada do Google Play Protect. Essa ferramenta de segurança verifica apps em busca de vulnerabilidades e de ameaças e vai passar a bloquear a instalação de aplicativos que exijam acesso a dados sensíveis. "A partir de julho, os brasileiros serão os primeiros a testar essas três tecnologias contra roubo", disse a diretora de Marketing do Google Brasil, Maia Mau.

O secretário-executivo da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, subiu ao palco para reforçar a que a segurança de dispositivos eletrônicos é uma das prioridades do Ministério da Justiça. Ele deu detalhes sobre o sistema Celular Seguro e a parceria com o Google para aumentar a integração entre os sistemas de segurança.

As soluções ainda estão em fase beta de testes e ficarão disponíveis para usuários de celulares Android versão 10 ou superior, a partir de julho, no Brasil. O acesso aos usuários de outros países será liberado gradualmente.

Confira as funcionalidades que ficarão disponíveis no Brasil a partir do próximo mês:

Bloqueio por detecção de roubo: detecta se alguém rouba o celular da vítima e foge em velocidade — a pé, de bicicleta, moto ou veículo. Se um movimento comum associado ao roubo for detectado, a tela do dispositivo é bloqueada rapidamente

detecta se alguém rouba o celular da vítima e foge em velocidade — a pé, de bicicleta, moto ou veículo. Se um movimento comum associado ao roubo for detectado, a tela do dispositivo é bloqueada rapidamente Bloqueio remoto: o bloqueio de forma remota já é possível atualmente, por meio do Encontre meu Dispositivo, mas exige a senha da Conta Google. Agora, por meio da página “Bloqueio remoto” (android.com/lock), o Android vai permitir que o usuário faça o bloqueio da tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone e concluindo um desafio de segurança por meio de qualquer dispositivo.

o bloqueio de forma remota já é possível atualmente, por meio do Encontre meu Dispositivo, mas exige a senha da Conta Google. Agora, por meio da página “Bloqueio remoto” (android.com/lock), o Android vai permitir que o usuário faça o bloqueio da tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone e concluindo um desafio de segurança por meio de qualquer dispositivo. Bloqueio de dispositivo off-line: este novo recurso vai bloquear automaticamente a tela do celular Android caso fique longos períodos sem acesso à internet, pois é comum que celulares roubados sejam desconectados da internet para não serem localizados ou bloqueado.



Mais informações sobre as novas funcionalidades estão disponíveis na página goo.gle/android-seguro. Lá, é possível preencher um formulário caso queira ser notificado por e-mail quando os novos recursos de segurança estiverem disponíveis para o seu dispositivo.

Fraudes de golpes

O Brasil também vai passar a ser contemplado, a partir deste mês, por uma versão aprimorada do Google Play Protect, ferramenta que varre o aparelho em busca de ameaças de segurança e vulnerabilidades. A nova versão impede que sejam instalados no dispositivos os seguinte aplicativos:

Que tenham sido baixados por meio de navegadores, apps de mensagens ou gerenciadores de arquivo;

Incluam permissões de acesso consideradas sensíveis, como de leitura de mensagens SMS, notificações e de acessibilidade (RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications e Accessibility)

O usuário que for vítima de um desses arquivos ou apps será notificado e a instalação, suspensa.

Além de trabalhar em conjunto com fabricantes como Samsung e Motorola e parceiros locais no Brasil para testar e incorporar os novos recursos Android, o Google participará, no fim do mês, da conferência da Federação Brasileira de Bancos, Febraban Tech, para compartilhar mais informações sobre o piloto aprimorado do Google Play Protect e ajudar a educar os usuários sobre como eles podem se proteger.

