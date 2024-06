Enem: sites falsos são usados para golpes; saiba como denunciar

AG Aline Gouveia

Os sites falsos que simulam o exame têm o layout parecido com o oficial mas não conta com o domínio gov.br na URL, que indica quando uma página é do governo federal - (crédito: Reprodução)

Criminosos têm usado sites falsos que simulam a página de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para aplicar golpes nos candidatos. O Portal Nacional da Educação informou que já identificou cinco sites fraudulentos e acionou a Polícia Federal.

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) ressalta que a Página do Participante do Enem só pode ser acessada pelo portal do Inep ou pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. Os sites falsos que simulam o exame têm o layout parecido com o oficial mas não conta com o domínio gov.br na URL — que indica quando uma página é do governo federal.



"É importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, que só é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do Gov.br", acrescenta o Inep.



O Portal Nacional da Educação orienta que, caso um candidato caia no golpe, é recomendado procurar uma delegacia de crime de internet e fazer um boletim de ocorrência, levando o extrato da conta bancária. Depois, a orientação é procurar sua agência bancária para tentar pedir o estorno do valor pago na falsa inscrição.



Sobre o Enem

As inscrições para o Enem seguem abertas até sexta-feira (14/6). O Inep aplicará as provas em 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio de escola pública não pagam taxa de inscrição. Para estes participantes, o Enem é de graça.

Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição, que é R$ 85, até 19 de junho. Ela pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Acesse o link correto para a inscrição aqui!