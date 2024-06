Sistema alertará população para emergência climática

A implementação de um sistema de alarmes para avisar a população, em casos de emergências climáticas, foi debatida ontem, na Câmara dos Deputados. Alguns municípios das regiões Sul e Sudeste serão submetidos a testes, em julho, para verificar a eficiência da inclusão da tecnologia nos celulares.

O Cell Broadcast é uma ferramenta que dispara mensagens, em formato de "pop-up" — que surge nas telas do computador ou dos celulares, saltando acima da área de trabalho. Os aparelhos que estiverem conectados à rede 4G e 5G serão o ambiente para os testes.

O alerta ficará sobreposto a qualquer conteúdo que esteja sendo visualizado pelo usuário. Em casos de perigo extremo, além do texto, os dispositivos tocam um som contínuo de alerta.

A intenção da implementação da tecnologia é chamar a atenção imediata para a possibilidade de crises ambientais e meteorológicas, como as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, além de queimadas, deslizamentos de terra, ciclones, vendavais e chuvas de granizo.

Esse modelo é usado internacionalmente e, na América do Sul, o Chile o utiliza para riscos de terremoto, alerta de tsunami e queimadas. O sistema é similar ao J-Alert, utilizado no Japão desde 2007.

"A implantação será gradativa. Vamos começar agora testes com a população, em alguns municípios, a partir de 20 de julho. Pegaremos um grupo pequeno para ver como a população reage. Daremos capacitação e verificaremos, durante 30 dias, o que precisa ser mudado. A partir daí, vamos nacionalizar", explicou Armin Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR).

Acionamento

Segundo Braun, há uma grande preocupação de que esse sistema seja acionado somente em casos de necessidade real. A partir do recebimento da mensagem, a população será orientada sobre como agir — seja saindo do local ou tomar alguma atitude dentro de casa.

Essa é uma das características que diferencia o Cell Broadcast dos SMS que são emitidos, pelas defesas civis, em todo país, quando há alertas. Isso porque essas mensagens não são "alarmantes", mas apenas avisos.

Outro ponto é que no atual sistema nacional, as pessoas precisam se cadastrar para receberem as advertências. No Cell Broadcast, todos os celulares conectados a antenas instaladas áreas em risco, receberão automaticamente a mensagem.

A discussão sobre a implementação do novo sistema de alerta foi feita em uma das comissões que analisam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2023, que propõe um orçamento específico para a prevenção de desastres climáticos.

Chuvas no Rio Grande do Sul

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul no próximo fim de semana, com acumulados significativos em algumas áreas. O alerta é da MetSul Meteorologia, salientando, porém, que não são esperadas marcas tão extremas quanto as que causaram a inundação, a partir do fim de abril.

O principal prejuízo a ser causado pelas chuvas que se aproximam e o atraso na limpeza das cidades, uma vez que o lixo e o entulho ainda se acumula nas ruas. As precipitações pluviométricas devem persistir por vários dias e os volumes não serão uniformes em todo o território do estado.

As autoridades devem estar em alerta, porque entre o sábado e a segunda-feira a expectativa é de que a chuva atinja marcas próximas ou acima de 100mm.

O cenário de instabilidade prolongada está associado à formação de um corredor de umidade (conhecido como "rio voador") a leste da Cordilheira dos Andes. Esse fenômeno transportará umidade da Região Amazônica e do Atlântico Tropical até o Rio Grande do Sul.

Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi