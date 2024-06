Polícia prende vereador do PT em operação que apura desvio de doações para o RS

Vereador da cidade gaúcha de Palmares do Sul, Filipe Lang (PT) foi preso em flagrante no sábado, durante uma operação da Polícia Civil do estado e do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que apura desvio de doações para a população afetada pelas enchentes. O vereador também é pré-candidato à prefeitura da cidade, nas eleições municipais deste ano.

De acordo com a investigação do Ministério Público gaúcho, Filipe Lang não teria repassado oficialmente donativos à prefeitura. Durante a ação de sábado também encontrou um revólver em situação irregular, celulares e uma quatia de R$ 15 em dinheiro an casa do político.

Leia também: Enchente histórica no RS foi prevista com dias de antecedência; entend

A operação contra desvio de doações destinadas à população gaúcha, também teve como alvo o vereador Polon Backes de Oiveira (União). Ele sofreu ação de busca e apreensão. O político é pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Filipe Lang.

Vereador Felipe Lang (PT) (foto: Reprodução Facebook Felipe Lang)

No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na área central de Palmares do Sul e também no Balneário de Quintão, que pertence ao município. “Tudo indica que foi uma doação para um pré-candidato no próximo pleito. E já temos provas de que parte destes donativos foi encaminhada para famílias não flageladas, conforme planilhas apreendidas”, disse o promotor Mauro Rockenbach.

Os alvos da operação contra desvio de donativos ao RS, de acordo com o Ministério Público, vão responder por crimes como apropriação indébita, peculato e associação criminosa.

O Correio procurou o vereador preso e o Partido dos Trabalhadores do RS para comentar a operação. Até o momento, não houve respostas.

Leia também: Ministério Público realiza operação contra desvios de doações ao RS

Operações

Operações contra possíveis desvio de recurso no Rio Grande do Sul também foram realizadas na sexta-feira (7/6) no município de Cachoeirinha (RS). Nominada como Cesta Básica, essa ação apura indícios de superfaturamentos de cestas básicas destinadas às vítimas das enchentes.

À ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra agentes públicos e particulares envolvidos em contratações emergenciais suspeitas, nas residências e empresas dos suspeitos. Desde o final de maio, o Ministério Público já investiga desvios de donativos direcionados para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.