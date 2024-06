Incêndio destrói casarão histórico em Petrópolis; veja vídeo

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Rio de Janeiro estão atuando no local para conter as chamas - (crédito: Reprodução/X/@DelegadoSaraiva)

Um incêndio destruiu uma loja de eletrodomésticos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O estabelecimento funcionava em um casarão histórico na Rua do Imperador. As chamas começaram por volta das 9h desta sexta-feira (14/6).

Um funcionário do local disse que estava esquentando água para fazer café, quando o botijão de gás virou e o fogo começou. Além da loja, um consultório dentário e uma clínica de estética também foram atingidos pelo incêndio. As informações são do g1.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Rio de Janeiro estão atuando no local para conter as chamas. Não há informações sobre vítimas.

Veja o vídeo: