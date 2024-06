Fogo destrói casa em Ceilândia e morador fica gravemente ferido

Uma casa localizada na QNO 18 de Ceilândia pegou fogo na noite desta segunda-feira (10/6) e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Um homem de 55 anos foi resgatado em estado grave.

Por volta das 19h, os bombeiros foram acionados e se depararam com chamas e muita fumaça saindo da residência. Segundo a corporação, os socorristas iniciaram o combate ao fogo com a armação de linhas de mangueiras, que culminou com a rápida extinção do incêndio.

Quando chegaram no local, eles encontraram o homem fora da casa, mas apresentando queimaduras de segundo grau por quase todo o corpo e de terceiro grau no braço esquerdo.

A vítima foi atendida consciente, mas desorientada, sendo encaminhada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), sob administração de oxigênio suplementar, que ajudou a estabilizar seu estado clínico.

O local ficou aos cuidados da irmã da vítima, que recusou a perícia dos bombeiros.