Com retorno da chuva no RS, Leite envia equipes de resgate a quatro regiões

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), determinou o envio de equipes de resgate para os vales do Caí, Taquari, a Serra e o Litoral Norte por conta do retorno das chuvas ao estado. A convocação ocorreu durante reunião do Gabinete de Crise, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (17/6).

As quatro regiões, que já haviam sofrido fortes impactos em maio, estão em alerta para novos eventos extremos até a próxima quarta-feira (19/6).

“Estamos deslocando guarnições e equipamentos para os vales do Caí e do Taquari, para a Serra e o Litoral Norte. Além disso, embarcações da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estão mobilizadas. Também buscaremos o apoio da Forças Armadas, pedindo que coloquem suas aeronaves e embarcações nessas localidades. Nosso foco é garantir a segurança das pessoas e preservar vidas”, afirmou Leite.

O deslocamento de quatro aeronaves, embarcações e agentes militares estão sendo mobilizados para atuar em operações onde há maior risco. Segundo as previsões da Sala de Situação da Defesa Civil estadual, nos vales do Caí e do Taquari, o risco é de novas enchentes, enquanto na Serra e no Litoral Norte, de deslizamentos.

O governo gaúcho também buscará o apoio das Forças Armadas para colocar mais veículos a postos. Tropas especializadas em áreas deslizadas e cães de busca também serão enviadas.

No último fim de semana, pelo menos 19 municípios gaúchos sofreram danos em razão de chuvas intensas, registrando alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Na Região Metropolitana também deve chover nos próximos dias, mas sem a expectativa de que haja grandes problemas, como os 5 metros que o Guaíba atingiu e inundou a capital.