Guaíba pode atingir cota de alerta nesta quarta (19/6), aponta Instituto de Pesquisas Hidráulicas

As precipitações alcançaram marcas de 100 mm a 200 mm entre sábado (15) e domingo (16), oque superou a média histórica para todo o mês de junho. - (crédito: Foto: Henrique Lessa / CB / DA Press)

O nível do Guaíba subiu 30 centímetros deste domingo (16/6) para esta segunda-feira (17) e atingiu a marca de 2,84 metros, nesta segunda às 16h, em medição feita na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. De acordo com a última previsão feita pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), o Guaíba deve seguir tendência de alta e ultrapassar cota de alerta nesta quarta-feira (19).

Após chuvas no último final de semana, que atingiram precipitações entre 100mm e 200mm. A Metsul Meteorologia informa que nas próximas 48 horas regiões podem chegar a chover mais de 200mm. Em Cambará do Sul (RS),o número deve chegar a marca de 288mm.

A MetSul Metereologia também emitiu alerta para cheias de rios que são afluentes do Guaíba. A projeção do instituto é uma elevação acentuada em um curto espaço de tempo nos rios Taquari e Caí.



