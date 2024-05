Guaíba ultrapassa os 4 m e inundação não tem previsão de acabar

O nível do Lago Guaíba atingiu 4,03 metros no Cais Mauá na medição das 13h desta sexta-feira (24/5), superando novamente a marca dos 4 metros depois de dois dias abaixo dela. Previsão do Instituto de Pesquisas Hídricas (IPH) alerta que o volume do Guaíba deve permanecer acima da cota de inundação pelo menos até 7 de junho.

Comportas, que haviam sido derrubadas nesta semana para auxiliar na vazão da água, estão sendo fechadas com sacos de areia misturada com cimento.



O aumento ocorreu após o registro de chuvas intensas na Região Metropolitana de Porto Alegre, que chegaram até 100mm na quinta-feira (23). A previsão do IPH é de chuvas de até 30 mm nas próximas 24 horas em partes do estado, e de até 70 mm entre segunda (27) e terça feira (28).



Falsa "normalidade"

Regiões que já estavam ensaiando a volta à normalidade tiveram que ser evacuadas novamente e escolas que haviam sido reabertas voltaram a cancelar as aulas. O professor de ecologia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Marcelo Dutra, afirma que essa tentativa de retorno ao “normal” é perigosa. E ressalta que criar uma expectativa na população que não pode ser realizada na prática acaba gerando frustração.



Dutra acredita que a intensidade da tragédia deve continuar por tempo indeterminado. “O evento extremo ainda não acabou. Vamos provavelmente presenciar novas subidas, enquanto tivermos chuvas.”



Todos afluentes do Lago Guaíba registraram alta. O Rio Gravataí registrou 5,29 m e sua cota de inundação é de 3 m. O afluente mais importante também voltou a subir e está quase 2 m acima da cota, registrando 9,24 metros na última medição.

O meteorologista Francisco Diniz afirma que essas altas representam um atraso em uma possível descida do Guaíba. Além dessas águas, que devem descer para a Lagoa dos Patos e gerar uma preocupação para Pelotas e regiões próximas, Dutra, que está em Porto Alegre, conta que a situação atual já é de alerta total.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro