Corpo de advogada desaparecida há dois anos é encontrado no RS

Após dois anos do desaparecimento, vestígios da advogada Alessandra Dellatorre foram encontrados no município de São Leopoldo (RS). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18/6) após laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A perícia ocorreu após uma ossada humana ser localizada no 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, no limite entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, por militares que limpavam o local.

Alessandra, então com 29 anos, foi vista pela última vez ao sair de casa em 16 de julho de 2022 ao sair de casa no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo, para caminhar. Após quase dois anos, a família da jovem continuava a procurar por ela e chegou a anunciar, neste mês, recompensa de R$ 15 mil para quem tivesse alguma informação que pudesse ajudar na busca.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Mario Souza, os indícios apontam que não houve ocorrência de crime, mas a polícia não descarta a hipótese. As investigações seguem em sigilo.

O velório de Alessandra Dellatorre acontece a partir de 10h de quarta-feira (19/6) no Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei.