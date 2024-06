Governo federal libera R$ 17,5 bilhões para reconstrução do RS

Do valor liberado nesta terça-feira (18/6) para o estado, R$ 2,18 bilhões vão para o Fundo de Arrendamento (FAR), projetos sociais em áreas rurais, além de 10 mil moradias urbanas e 2 mil rurais - (crédito: AFP)

O governo federal anunciou a liberação de R$ 17,5 bilhões de crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (18/6). A medida provisória (MP) 1.233 foi publicada pelo Diário Oficial da União. Recursos serão distribuídos para os ministérios da Fazenda, das Cidades, de Portos e Aeroportos, bem como para Operações Oficiais de Crédito.



Do valor liberado hoje, R$ 15 bilhões serão direcionados para abertura de uma linha de crédito com recursos do Fundo Social, para recuperar empresas afetadas, e R$ 2,18 bilhões vão para o Fundo de Arrendamento (FAR), projetos sociais em áreas rurais, além de 10 mil moradias urbanas e 2 mil rurais. O restante do valor será utilizado para equalizar juros decorrentes do crédito rural e novos financiamentos, estruturação de projetos e para operar a Base Aérea de Canoas. Também está previsto, na MP, R$ 61,797 milhões para operações de custeio e comercialização de produtos agropecuários e investimento rural.

Com a recente liberação de crédito, o valor destinado ao apoio do estado no enfrentamento das enchentes ultrapassa os R$ 90,9 bilhões.

Para linhas de investimento produtivo, o limite é de R$ 300 milhões; já para capital de giro para grandes empresas é de R$ 400 milhões; e para micro, pequenas e médias empresas, R$ 50 milhões.

