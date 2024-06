Explosão de lancha deixa dez feridos no Rio de Janeiro

Uma lancha explodiu, nessa segunda-feira (17/6), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu nas proximidades da Ilha do Japonês, na Lagoa de Araruama.



Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, dez pessoas ficaram feridas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h30 e as vítimas, encaminhadas para o Hospital Central de Emergências (HCE) e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, ambos em Cabo Frio.





Sete vítimas foram levadas para o HCE. Três são crianças de um ano e meio, quatro e cinco anos. Segundo a Prefeitura, devido à gravidade dos ferimentos, todas serão transferidas de hospital. O bebê foi para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, em estado é grave. A criança de cinco anos será levada para a mesma unidade e a de quatro, encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.



As outras quatro vítimas levadas ao HCE são adultas, sendo duas de 26 anos, uma de 37 anos e uma sem idade identificada. Duas seguem sendo avaliadas e duas tiveram escoriações leves.



Na UPA do Parque Burle, três pessoas deram entrada. São todos adultos, de 21, 28 e 36 anos. Todos tiveram o quadro de saúde estabilizado pela equipe médica.



Letícia Sampaio Freire, de 25 anos, grávida de 16 semanas, foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

A DelCFrio informa que enviou, imediatamente, uma lancha e uma moto aquática ao local para a operação de Socorro e Salvamento (SAR). As equipes verificaram que os 11 tripulantes estavam sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e encaminhados para o HCE (Hospital Central de Emergência) em Cabo Frio. "Ressalta-se, ainda, que não foi constatada poluição hídrica ocasionada pela embarcação acidentada", disse a DelCFrio.



O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil informou em nota que “a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) tomou conhecimento de uma explosão na embarcação 'EYE SEA', na tarde de hoje (17), próximo à Ilha do Japonês, em Cabo Frio – RJ."



A Marinha do Brasil instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54.”