Brasileiro é único sobrevivente de acidente que matou 8 pessoas na África

Charles Sá, um médico brasileiro natural do Rio Grande do Norte, foi o único que sobreviveu a um acidente de carro na Namíbia, na África, nesta terça-feira (18/6).

O acidente deixou oito mortos, incluindo a esposa de Charles, a cirurgiã plástica Natale Gontijo. As informações são do portal g1.

O casal viajou para a África para fazer um safari expedicionário por alguns países do continente. Segundo o irmão do médico, Ricardo Sá, o carro em que os dois estavam bateu de frente com outro veículo onde estavam sete pessoas.

Os passageiros do outro carro morreram. Natale chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. Ricardo informou que Charles também passou por um médico pois estava com dor nas costas, mas recebeu alta e fez o reconhecimento do corpo da esposa.

O casal estava junto há mais de 20 anos. Eles tinham uma clínica em Natal e outra em Belo Horizonte.