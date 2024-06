Cracolândia é cercada após atropelamentos em série

A Prefeitura e o Governo de São Paulo cercaram com grades um espaço na Rua dos Protestantes, na região central da cidade, onde está um grande número de usuários de drogas, especialmente na Cracolândia. A justificativa oficial é que a medida visa melhorar as condições de trabalho e garantir a segurança dos agentes públicos que atuam no local.

A iniciativa veio após um atropelamento em série no último domingo (22), que deixou 16 feridos no local. As grades permanecem apenas no período noturno, e os pedestres serão orientados a utilizarem as calçadas.

Leia também: Lula terá primeiro encontro público com Juscelino após indiciamento pela PF

As grades foram colocadas na terça-feira (18/6), delimitando o espaço dos usuários e deixando uma faixa livre. O objetivo é facilitar a atuação das polícias ao manter o tráfico de drogas mais exposto e garantir a aproximação dos agentes de saúde.

O objetivo das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde, como viaturas e ambulâncias, além de melhorar a abordagem dos agentes de saúde e assistentes sociais.

Em 2022, a prefeitura instalou grades em áreas da Praça Princesa Isabel, após a Cracolândia ter migrado para o local. Na época, a administração alegou que o objetivo do trabalho era a revitalização do espaço.

Leia também: Moraes vota para condenar homem que quebrou relógio em ato golpista no 8 de janeiro

Em nota, a prefeitura da cidade reiterou que a instalação desse espaço serve para avançar cada vez mais no trabalho de sensibilização dos usuários de álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade, para o tratamento e aceite das ofertas de acolhimento.

"A Prefeitura de São Paulo criou um espaço da saúde em parte da Rua dos Protestantes, região central, para dar melhores condições de atendimento, sobretudo às pessoas mais vulneráveis dentro do fluxo. A Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos informa que o objetivo é favorecer o trabalho dos agentes de saúde e assistência social, garantir maior segurança aos agentes e facilitar o trânsito de veículos das equipes", acrescentou.