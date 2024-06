Lula terá primeiro encontro público com Juscelino após indiciamento pela PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em uma cerimônia pública no Maranhão. A agenda nesta sexta-feira (21/6), será o primeiro encontro público de Lula com Juscelino após o ministro ser indiciado pela Polícia Federal (PF).

A expectativa é de que o presidente utilize esse tempo para discutir a situação do ministro, que enfrenta acusações de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Juscelino Filho é investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A suspeita de desvio de emendas parlamentares se refere ao período em que atuava como deputado federal e está relacionada a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Codevasf.

O indiciamento é baseado em um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre uma das obras ter beneficiado propriedades da família do ministro.

Em uma rede social, Juscelino anunciou que estaria ao lado do presidente em São Luís, no Maranhão, para anunciar "uma série de obras e ações". Ele ressaltou: “Os maranhenses contam com atenção especial do nosso governo, e seguiremos trabalhando na construção de um estado e um Brasil melhores para todos”.

A primeira parada de Lula na sexta será em Teresina. Na cidade, o petista participará da cerimônia de encerramento da Caravana Federativa e fará o anúncio de cessões de terrenos da Secretaria de Patrimônio da União.

Em seguida, Lula seguirá para São Luís, onde renovará o contrato de concessão do Porto do Itaqui, uma infraestrutura vital para o Corredor Centro-Norte do Brasil.

Juscelino usou as redes sociais para anunciar que ele e Lula farão o “anúncio de obras e ações do governo federal em vários setores”.

Entre os anúncios do governo @LulaOficial que faremos em São Luís (MA), nesta sexta-feira, está o de uma ação para garantir a conectividade de milhares de alunos da rede pública estadual. Inclusão digital no ensino é uma prioridade nossa, e estamos totalmente empenhados nela!

