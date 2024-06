Quina de São João: confira o resultado do concurso 6462

A Caixa sorteia, neste sábado (22/6), o prêmio da Quina de São João. A aposta sortuda que acertar os cinco números do certame pode levar até R$ 220 milhões.

Além da edição especial da Quina, serão sorteados os concursos 2740 da Mega-Sena;o 3136 da Lotofácil; 157 da +Milionária; o 2108 da Timemania e o 929 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Acompanhe ao vivo.