Dia de ficar rico: brasilienses sonham com a Mega-Sena e a Quina de São João

O brasiliense tem até as 19h deste sábado (22/6) para tentar a sorte em dois grandes prêmios do ano: a Mega-Sena acumulada e a Quina de São João. Os sorteios, que ocorrem a partir das 20h, vão distribuir R$ 86 milhões e R$ 220 milhões, respectivamente, oferecendo a oportunidade de uma mudança de vida instantânea.

A Quina de São João, com seu prêmio extraordinário de R$ 220 milhões, é um dos sorteios mais aguardados do ano. Diferentemente dos outros concursos, ela não acumula; ou seja, o valor será sorteado de qualquer maneira entre os vencedores deste sábado. Essa garantia faz com que a corrida às lotéricas e ao site da Caixa Econômica Federal seja ainda mais frenética.

Enquanto isso, a Mega-Sena oferece um prêmio acumulado de R$ 86 milhões. Apesar de não garantir que o valor sairá neste sábado, a expectativa de que alguém possa acertar as seis dezenas e mudar de vida é alta. Caso ninguém acerte, o valor acumulado pode crescer ainda mais, aumentando a empolgação dos apostadores para os próximos concursos.

Na Rodoviária do Plano Piloto, muito otimismo nas filas. Luciana Cândida da Silva, 48 anos, estava otimista. "Eu aposto sempre, desta vez, irei apostar em ambos os prêmios. Eu faria muitas coisas com o dinheiro, mas a primeira coisa que vem em minha mente é comprar uma casa própria para mim e minha filha. Disso não abro mão", diz a moradora de São Sebastião.

A diarista relata que a rotina pesada a faz sonhar e ter esperança de acertar os números. "Todos os dias saio de São Sebastião com destino à Asa Norte, onde trabalho, é uma rotina de muita dedicação e me faz pensar que, com o prêmio, minha vida e a da minha família mudaria completamente", complementa Luciana.

Marilene Vilela, 49, apostou nos dois prêmios e planeja ajudar a família e viajar o mundo, se for a sortuda da vez. "Se eu ganhasse, iria ajudar minha família e a quem necessita de verdade. Mas um dos meus maiores sonhos é conhecer os Estados Unidos. Com certeza, seria uma das primeiras coisas que faria", relata a servidora pública, que aposta semanalmente na lotérica da Rodoviária do Plano Piloto.

Raimundo Ferreira, 52, é morador de Valparaíso e conta que só apostou na Mega, e que gostaria muito de comprar um carro, caso ganhe. "Normalmente faço jogos em outros locais, mas o acaso fez com que eu viesse apostar aqui (na Rodoviária), e espero que também faça com que eu seja o campeão do prêmio", sonha o diarista.

Saiba como jogar

Na Mega, para levar o prêmio total, os seis números escolhidos pelo apostador precisam ser sorteados. O valor mínimo da aposta é R$ 5. Na modalidade chamada de "surpresinha", é possível deixar que o sistema escolha os números. Na Quina de São João, o valor mínimo é de R$ 20. A pessoa deve escolher de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira